Başakşehir'de Polisten Kaçan 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Başakşehir'de Polisten Kaçan 3 Şahıs Yakalandı

Polis kontrol noktasından kaçan 3 şahıs, işyerine girip kaçmaya çalışırken yakalandı.

01.10.2024 14:08
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Başakşehir'de polis kontrol noktasından kaçarken yol üzerinde bulunan bir işyerine giren 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Başakşehir'de dün akşam saat 16.20'de meydana gelmişti. İçinde 3 kişi bulunan 34 GBN 204 plakalı bir araç polis kontrol noktasından kaçmıştı. Polisler ile şahıslar arasında yaşanan kovalamaca sonucu şahıslar aracıyla birlikte yol üzerinde bulunan bir

züccaciye dükkanına girmişti. Hareket halindeki araçtan kaçan 3 şahıs işyerinin korkuluklarından atlayıp kaçmıştı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Polisten Kaçan 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de Polisten Kaçan 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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