Başakşehir'de seyir halinde olan hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika
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Başakşehir'de seyir halinde olan hafif ticari araç alev alev yandı

Başakşehir\'de seyir halinde olan hafif ticari araç alev alev yandı

Başakşehir Başak Mahallesi Başak Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir hafif ticari araç, nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın sonucu alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araç çekici ile kaldırılırken, yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

19.02.2024 10:19
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Başakşehir'de seyir halinde olan bir hafif ticari araç nedeni bilinmeyen bir şekilde alev alev yandı.

Yangın, sabah saat 08.30 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi Başak Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir hafif ticari araçta nedeni bilinmeyen bir şekilde çıktı. Seyir halinde olan araç kısa sürede alev topuna dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken araçtan geriye hurda yığını kaldı. Araç çekici ile çekilirken, yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de seyir halinde olan hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de seyir halinde olan hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika
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