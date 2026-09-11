Başakşehir'de su borusu patladı, cadde göle döndü
Başakşehir Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı'nda su borusu patladı. Tonlarca su yola ve çevreye akarken cadde adeta göle döndü, su engeliyle karşılaşan araçlar geri dönmek zorunda kaldı.
Başakşehir Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı'nda su borusu patladı. Tonlarca su yola ve çevreye akarken, patlamanın etkisiyle ortalık adeta göle döndü. Caddede su engeliyle karşılaşan araçların ise geri döndüğü görüldü.
Kaynak: İHA
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