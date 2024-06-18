Başakşehir'de Tartışma Sonucu Çocukları Rehin Alan Baba - Son Dakika
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Başakşehir'de Tartışma Sonucu Çocukları Rehin Alan Baba

Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi'nde eşiyle tartışan yabancı uyruklu bir kişi, iki çocuğunu evde rehin aldı. Polis ekipleri adamı ikna etmeye çalışırken, şahıs çocuklarını camdan sarkıttı. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

18.06.2024 22:55
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Başakşehir'de eşiyle tartışan yabancı uyruklu bir kişi, iki çocuğunu rehin aldı. Polis ekipleri adamı ikna etmeye çalışırken, şahıs çocuklarını camdan sarkıttı.

Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi'nde akşam saatlerinde eşiyle tartışan yabancı uyruklu koca, iki çocuğunu evde rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, babayı ikna etmek için çalışma başlattı. O sırada baba çocuklarını camdan sarkıttı. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Tartışma Sonucu Çocukları Rehin Alan Baba - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de Tartışma Sonucu Çocukları Rehin Alan Baba - Son Dakika
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