Başakşehir'de Ters Şeritte Tehlikeli Yolculuk

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Başakşehir'de bir otomobil sürücüsü kilometrelerce ters şeritten ilerledi: O anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de bir sürücü kilometrelerce ters şeritten ilerledi. Hem kendi, hem de diğer araçtakilerin canını tehlikeye atan sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü ters şeride girdi. Ardından sürücü, kilometrelerce ters şeritten ilerledi. Şeritlerinden ilerleyen otomobil sürücüleri ise gördükleri karşısında şoke oldu. Sürücüler kornaya basarak tepki gösterirken, ters şeride giren otomobilin kilometrelerce yol gittiği görüldü. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.