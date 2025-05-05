Başakşehir\'de Tır Çarpması: 1 Ölü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan adam tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde Sultangazi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yakup Altınboğa seyir halindeki 54 RA 054 plakalı tırın altında kaldı. Aracın altında kalan adam bir müddet sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe tamamen kapatıldı. Yapılan çalışmaların ardından tır şoförü gözaltına alınırken Altınboğa'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL