Başakşehir TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde kaza sonucu hafriyat kamyonu alev aldı

Kocaeli'de kumar oynayanlara 38 bin 500 TL para cezası

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunu engellemek amacıyla Kartepe ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Kumar oynattığı tespit edilen bir kişiye adli işlem uygulanırken, 6 kişiye toplamda 38 bin 550 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, kumar parası olarak belirlenen 10 bin 300 TL'ye de el konuldu.