Başkale'de 10 Milyon TL'lik Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
Başkale'de 10 Milyon TL'lik Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Başkale\'de 10 Milyon TL\'lik Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
01.03.2026 18:27
Jandarma, Van'ın Başkale ilçesinde 10 milyon TL değerinde kaçak malzeme yakaladı ve adli işlem başlattı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 9 milyon 903 bin TL değerinde kaçak malzemeler ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek yapılan faaliyette ilçeye bağlı Barış Mahallesi'nde durdurulan kamyonette arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde piyasa değeri 6 milyon 453 bin TL olan 9 bin 810 adet kaçak eşya ele geçirildi. Olayla ilgili A.D. (34) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre adli işlem yapıldı.

Öte yandan Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çamlık Mahallesi mevkiindeki yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet neticesinde piyasa değeri 3 milyon 150 bin TL olan bin 750 kilogram İran menşeli gümrük kaçağı gıda maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. (30) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre adli işlem yapıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Jandarma, Başkale, Ekonomi, Van

