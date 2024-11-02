Başkan Köksal'dan Miting Eleştirilerine Sert Yanıt - Son Dakika
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Başkan Köksal'dan Miting Eleştirilerine Sert Yanıt

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'nin Esenyurt mitingine katılmamasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada eleştirilere yanıt verdi. 'Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim' diyen Köksal, milliyetçiliğiyle ilgili yapılan sorgulamaları da sert bir dille reddetti.

02.11.2024 20:33
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CHP'nin Esenturt mitingine katılmayan Başkan Köksal'dan zehir zemberek açıklama:

"Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim"

"Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım"

AFYONKARAHİSAR - Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutuklanan İstanbul Esenyurt Belediye Başkanına Ahmet Özer için yaptığı destek mitingine katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kendisi ile ilgili yapılan eleştirilere, "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım" dedi.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, gözaltına alınmasının ardından tutuklanması ve ardından yerine kayyım atanması sonrası CHP, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda belediye başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı bir halk buluşması gerçekleştirdi.

Gözlerin çevrildiği buluşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmadı.

"Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir"

Başkan Köksal, mitinge katılmaması sonrası kendisi ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi. Sosyal medya hesabından değim yerindeyse 'zehir zemberek' bir açıklama yapan Başkan Köksal, "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Haburda davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, Bebek katili Apo'nun Gazi Meclise çağrılmasına 'aman beni görevden alırlar' diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başkan Köksal'dan Miting Eleştirilerine Sert Yanıt - Son Dakika

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