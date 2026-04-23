Başkan koruması bankamatikte bulduğu parayı zabıtaya teslim etti
Başkan koruması bankamatikte bulduğu parayı zabıtaya teslim etti

Başkan koruması bankamatikte bulduğu parayı zabıtaya teslim etti
23.04.2026 16:08  Güncelleme: 16:09
Antalya'nın Serik ilçesinde Serik Belediye Başkanının koruması bir bankaya ait bankamatiğin para çıkış bölmesinde bulduğu parayı zabıta birimine teslim etti.

Yeni mahalle Çınaraltı meydanı Zabıta binası önünde bulunan bankamatik cihazında bir miktar para olduğunu gören Serik Belediyesinde Başkan Koruması olarak görevli Hakan Saka, bulduğu parayı önce etrafta bulunan vatandaşlara sordu. Sahibini bulamayınca Belediye Zabıta birimine götürerek kayıt altına aldırarak teslim etti.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Saka, "Zabıta binası önünde görevli olarak bulunduğum sırada arkamı bankamatik cihazına döndüğümde bankamatiğin para çıkış noktasında belirli bir miktarda para olduğunu gördüm. Parayı aldım. Bu parayı zabıta müdürlüğüne teslim edeceğim. Kayıt altına aldıracağım. Gereği yapılacaktır. Sahibi bulunacaktır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

