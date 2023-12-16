 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başkent'te başıboş köpek sürüleri havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent'te başıboş köpek sürüleri havadan görüntülendi

Ankara'da ailelere ve çocuklara saldırmalarıyla gündemi meşgul eden başıboş köpek sürüleri, drone kamera ile havadan görüntülendi. Başıboş köpeklerin saldırıları sonucunda çocuklar yaralanırken, aileler ve yerel yönetimler çözüm talep ediyor.

Başkent\'te başıboş köpek sürüleri havadan görüntülendi
16.12.2023 - 23:25,  Güncelleme: 23:38
Abone Ol

- Başkent'te başıboş köpek sürüleri havadan görüntülendi

ANKARA - Ailelere ve çocuklara saldırmalarıyla son zamanlarda gündemi meşgul eden başıboş köpek sürüleri, Ankara'nın farklı noktalarında drone kamera ile havadan görüntülendi.

Ankara'da okula gitmek için evden çıkan çocuklar, sürüler halinde gezen başı boş köpeklerin saldırısına uğrama kaygısı güdüyor. Geçtiğimiz günlerde Keçiören'de başı boş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın ardından Çankaya'da da okul yolunda ilerleyen Ahmet Furkan Tanrısever bacağından ısırılarak yaralandı. Dün ise Polatlı'da bisiklet süren 9 yaşındaki bir çocuğun başı boş köpek sürüsü tarafından saldırıya uğraması aileleri tedirgin ediyor.

Havadan görüntülenen başı boş köpekler, koyun sürülerini andırıyor. Sürüler kendi bölgelerini yaban hayvanları gibi işaretliyor. Söz konusu sınır ihlalinde ise başıboş köpek sürülerinin kavgası ciddi yaralanmalı sonuçlar doğuruyor.

"Arabanın camını açsak içeri atlayacaklar"

Başıboş köpek sorununa dikkat çeken Mehmet Kül, başıboş köpeklerin tavuklarını telef ettiğini belirterek, "Tel örgünün altını kazan köpekler içeri girerek tavukları boğuyor. Alıp götürüyorlar. Karşımda bir komşum var onun geçtiğimiz gün 8 tane tavuğunu yemişler. Tavukları ahıra koydum çıkartmıyorum. Benim oğlum eve motosikletle geliyor 'Oğlum köpeklere dikkat et' dedim. Arabanın camını açsak içeri atlayacaklar" diye konuştu.

"Çeteleştiler, grup halinde geziyorlar"

Başı boş köpek sorununun bir an önce çözülmesini isteyen Songül Fişek ise 12 yıldır Bağlum'da oturduğunu kaydederek, "Topluyoruz diyorlar sonra 10 gün içinde geri salıyorlar. Çeteleştiler, grup halinde geziyorlar. Son zamanlarda da çocuklara saldırmalar meydana geldi. İki gün önce benim kızıma da saldırdılar. Okul çıkışı olduğu için hemen aldım ve geldim. Herkes mustarip bu köpeklerden" dedi.

Aileler, yerel yönetimlerden başı boş köpek sorununa çözüm bulunmasını talep ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de bu konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çankaya, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkent'te başıboş köpek sürüleri havadan görüntülendi - Son Dakika


00:12
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
23:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33
Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05
TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz

Son Dakika
00:12 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
23:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33 Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05 TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59 İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 00:29:03. #1.12#
SON DAKİKA: Başkent'te başıboş köpek sürüleri havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement