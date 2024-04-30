Başkent'te sokak ortasında işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Başkent'te sokak ortasında işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası kayıtlarında, tartışmanın yaşandığı anlar ve yaralanan kişinin yere düştüğü görüntüler yer alıyor.

30.04.2024 00:32  Güncelleme: 00:35
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Başkent'te sokak ortasında işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

ANKARA - Başkentte 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İki komşu aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan tartışma diğer aile bireylerinin de karışmasıyla büyüyerek taraflar birbirlerine silahlarla ateş açmıştı. Silahlı kavgada Serkan Mahmutoğlu, Mahir Beşir ve Haydar Beşir kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.

Olay yerinden ticari taksi ile Etlik Şehir Hastanesine götürülen ve durumu ağır olan Serkan Mahmutoğlu, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan silahlı kavgada çevrede bulunan evlere mermi isabet ederken bir dairenin camı kırıldı. Olay yerinde, tartışmanın yaşandığı anlar ve hayatını kaybeden Serkan Mahmutoğlu'nun yaralandıktan sonra yere düştüğü görüntüler güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkent'te sokak ortasında işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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