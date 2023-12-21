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Başkentgaz'dan, 'Doğal gaz sayacı yerinden çıktı' iddialarına yanıt - Son Dakika
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Başkentgaz'dan, 'Doğal gaz sayacı yerinden çıktı' iddialarına yanıt

Başkent Doğalgaz Dağıtım, sosyal medyada paylaşılan doğal gaz sayacının yerinden çıktığı iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Şirket, yapılan incelemeler sonucunda müdahale edilen görüntülerin daha önce kayda alındığını ve tesisat tadilat işlemlerinin sertifikalı firma tarafından yapıldığını belirtti. Abonelerin can ve mal güvenliğini riske atan kişiler hakkında hukuki işlemler başlatıldığı ifade edildi.

21.12.2023 - 22:26,
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Başkentgaz'dan, "Doğal gaz sayacı yerinden çıktı" iddialarına yanıt

ANKARA - Başkent Doğalgaz Dağıtım, sosyal medyada paylaşılan doğal gaz sayacının yerinden çıktığı iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Başkent Doğalgaz Dağıtım'dan yapılan açıklamada, "21 Aralık 2023 Perşembe günü (Bugün) çeşitli sosyal medya mecralarında paylaşılan doğal gaz sayacına müdahale edilen görüntüler ile ilgili olarak teknik birimlerimiz paylaşımın yapıldığı adresi tespit ederek gerekli kontrolleri yapmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; Sayaçlar herhangi bir müdahale olmadığı sürece yerlerinden kopmaz ya da düşmez.

Yapılan incelemeler sonucunda, ilgili adreste sertifikalı firma tarafından tesisat tadilat işlemlerinin yapıldığı ve tesisat onay İşleminin 16.11.2023 tarihinde tamamlandığı tespit edilmiştir. Bahse konu görüntülerin bu tarihten önce kayda alındığı anlaşılmıştır. Abonelerimizin can ve mal güvenliğini riske atan kişi ve kişiler için Şirketimiz tarafından gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.

Bu vesileyle tüm abonelerimize bir kez daha; sayaçlara hiçbir surette müdahale edilmemesi, Başkentgaz ve yetkili firmalar dışında kimsenin müdahale etmesine de izin verilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Aksi takdirde oluşabilecek her türlü olumsuz durum ve sonuçlardan müdahale eden kişi ya da kişiler sorumlu olacaktır" denildi.

Başkentgaz\'dan, \'Doğal gaz sayacı yerinden çıktı\' iddialarına yanıt
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Başkentgaz, Aralık, Güvenlik, Enerji, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkentgaz'dan, 'Doğal gaz sayacı yerinden çıktı' iddialarına yanıt - Son Dakika


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