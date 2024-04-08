Başkentte araçlar çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
ANKARA - Ankara'da, karşı yönden gelen 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır toplam 5 kişi yaralandı.
Sincan'da, karşı yönden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığını öğrenildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Başkentte araçlar çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
Bursa'da bir apartman dairesinde yaşayan 11 kaçak göçmen, gürültü yaptıkları yönündeki ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. İnegöl ilçesindeki bir apartmanda kalan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edilecek.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 7 yaşlarındaki bir çocuk bahçede oyun oynarken su kuyusuna düştü. Ağır yaralanan çocuk, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonrası kuyudan çıkarıldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oynadığı sanal kumarda yüklü miktarda para kaybeden bir adam, bunalıma girerek kafasına dayadığı silahla sokak ortasında intihar etti. Limonata üreticisi olan adamın kız arkadaşına da bir mektup bıraktığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya motosiklet çarptı. Kazada yayalar yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik polisleri ise kaza nedeniyle sıkışan trafiği düzenledi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde boşanmak istemeyen bir adam, sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor. Zanlı ise polis müdahalesi sonucu yaralandıktan sonra tutuklandı.
Bilecik'te aralarında husumet olan iki şahıs, bir giyim mağazasında karşılaşarak kavga etti. Bir kişi kesici aletle, diğer kişi ise darp sonucu yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan KARGAZ doğal gaz dağıtım istasyonunda meydana gelen doğal gaz sızıntısı, büyük bir paniğe sebep oldu. 13 gün önce aynı tesiste yaşanan yangın ise erken müdahale ile söndürülmüştü.
Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 8 kişi yaralandı. İlk kaza Derebucak ilçe girişinde gerçekleşti ve iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Beyşehir-Hüyük kara yolunda ise seyir halindeki bir otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.
Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelip evlenen 2,5 aylık hamile genç kadın, ağabeyi tarafından sokak ortasında silahla kafasından vurularak öldürüldü. Olayın ardından polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaat malzemeleri satışı yapılan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?