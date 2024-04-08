Başkentte araçlar çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
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Başkentte araçlar çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

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Ankara'da, karşı yönden gelen 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır toplam 5 kişi yaralandı. Sincan'da, karşı yönden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığını öğrenildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.04.2024 17:28
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Başkentte araçlar çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

ANKARA - Ankara'da, karşı yönden gelen 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Sincan'da, karşı yönden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığını öğrenildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Sincan, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkentte araçlar çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika

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