Başkentte araçlar çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Bilecik'te Husumetli İki Şahıs Arasında Dükkan Kavgası

Bilecik'te aralarında husumet olan iki şahıs, bir giyim mağazasında karşılaşarak kavga etti. Bir kişi kesici aletle, diğer kişi ise darp sonucu yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.