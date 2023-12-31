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Başkentte gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı - Son Dakika
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Başkentte gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı

Ankara-İstanbul D-750 karayolunda meydana gelen kaza sonucunda, gizli buzlanma nedeniyle araç ormanlık alana uçtu ve içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

31.12.2023 - 11:17,
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Başkentte gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı

ANKARA - Ankara- İstanbul D-750 karayolunda gizli buzlanma nedeniyle ormanlık alana uçan araç içerisindeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İstanbul D-750 karayolu Kızılcahamam ilçesi Kızılcaören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracı ile takla atarak ormanlık alana uçtu. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 vatandaş ise daha sonra hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Başkentte gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Başkentte gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı - Son Dakika
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