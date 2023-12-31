Başkentte gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı

ANKARA - Ankara- İstanbul D-750 karayolunda gizli buzlanma nedeniyle ormanlık alana uçan araç içerisindeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İstanbul D-750 karayolu Kızılcahamam ilçesi Kızılcaören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracı ile takla atarak ormanlık alana uçtu. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 vatandaş ise daha sonra hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.