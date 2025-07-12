BASKİ Personeli Trafik Kontrolünde Alkollü Yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (BASKİ) ait resmi araçla seyir halinde olan bir personel, trafik denetiminde alkollü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde yapılan rutin trafik uygulaması sırasında BASKİ'ye ait resmi plakalı bir araç durduruldu. Araç sürücüsünün yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından sürücünün ehliyetine el konulurken, sürücüye idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılırken, BASKİ yönetiminin de ilgili personel hakkında disiplin işlemi başlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR