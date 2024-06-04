Başlarına taş yağdı: Taş ocağından düşen kaya eve isabet etti - Son Dakika
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Başlarına taş yağdı: Taş ocağından düşen kaya eve isabet etti

Denizli'de özel bir firmaya ait taş ocağından düşen kaya parçası bir eve isabet etti. Evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Taş ocağından sürekli olarak yapılan patlamalar ve çalışmalar sırasında mahalleye taş parçaları düştüğünü belirten mahalle sakinleri ise durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

04.06.2024 17:17
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Başlarına taş yağdı: Taş ocağından düşen kaya eve isabet etti

Dağın zirvesindeki taş ocağı mahallenin kabusu oldu

DENİZLİ - Denizli'de özel bir firmaya ait taş ocağından düşen kaya parçası bir eve isabet etti. Evde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay, Honaz ilçesi Aşağıdağdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede Kelkaya Dağı olarak 500 metre yükseklikteki dağlık alanda özel bir firma tarafından işletilen taş ocağından düşen kaya parçası bir eve isabet etti. Yüksel Dalkılınç isimli vatandaşın evine isabet eden büyük kaya parçası evin çatısını parçalayarak depo olarak kullanılan alana düştü. Olayın meydana geldiği sırada ise Dalkılınç ve ailesinin evde olmadığı öğrenildi. Yaklaşık 15 yıldır faaliyette olan taş ocağından sürekli olarak yapılan patlamalar ve çalışmalar sırasında mahalleye taş parçaları düştüğünü belirten mahalle sakinleri ise durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

"Yaklaşık 10 yıldır bu durum böyle. Bıktık artık"

Çocuklarını dışarıya çıkarma korkusu yaşadıklarını ifade eden mahalle sakini Hatice Can, "durmadan ocaktan taş düşüyor. Ne evlerimizin içine girebiliyoruz, ne de uyuyabiliyoruz. Sürekli patlama yapılıyor. Her patlamada bir eve büyük ve ya küçük taş gelebiliyor. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor. Evin dağa bakan kısmına hiç gidemiyorlar. Evin içerisinde de sürekli duramıyoruz. Yemek yiyoruz patlatma oluyor, uyuyoruz, işten geliyoruz patlatma oluyor. Jandarma gelip uyarıda bulunup evden çıkmamızı istiyor. Her seferinde nereye gideceğiz. Yaklaşık 10 yıldır bu durum böyle. Bıktık artık" dedi.

"Bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz"

Mahalle olarak risk altında olduklarını vurgulayan İbrahim Baştürk, "Taş ocağında iş makinesi çalıştığı sırada bir anda ses geldi. Baktığımızda kaya parçasının geldiğini gördük. Taş yuvarlana yuvarlana bu eve girdi. Biz bu durumun şahidiyiz. Elimizden bir şey gelmiyor ama başımıza taş yağıyor. Her zaman patlatma olacak diye korku yaşıyoruz. Evlerimiz sürekli sallanıyor. Her şeyimiz risk altında. Köyümüz, biz, hayvanlarımız. Bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Denizli, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başlarına taş yağdı: Taş ocağından düşen kaya eve isabet etti - Son Dakika

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