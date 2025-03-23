Başsavcılık\'tan, İstanbul Valiliği\'ne \'İmamoğlu\' yazısı

Lenovo2021:

Tam bir Dallas dizisine cevirdiniz Türkiye'yi. RTE intikamını aldı ama, ama keski Ankara'nın İstanbul'un eski belediye başkanlarına aynı şeyi yapasaydi... sadece görevden alınıp meclis den birilerini atadılar... suçlar aynı, onun için bu devir bitmesil lazım 23 senenin pisliğini 10 senede zor temizlenir