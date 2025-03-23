Başsavcılık'tan, İstanbul Valiliği'ne 'İmamoğlu' yazısı - Son Dakika
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Başsavcılık'tan, İstanbul Valiliği'ne 'İmamoğlu' yazısı

Başsavcılık\'tan, İstanbul Valiliği\'ne \'İmamoğlu\' yazısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlar kapsamında Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklandığını İstanbul Valiliği'ne bildirdi.

23.03.2025 17:02
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan belediye başkanlarını İstanbul Valiliği'ne bildirdi.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLAMA NEDENLERİ BİLDİRİLDİ

Buna göre Başsavcılık, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından" tutuklandığını belirtti.

ŞAHAN VE ÇALIK DA BİLDİRİLDİ

Başsavcılık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan'ın "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandığını kaydetti.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Murat Çalık, Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Şişli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başsavcılık'tan, İstanbul Valiliği'ne 'İmamoğlu' yazısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • xpwzxtzxjq:
    İmamoğlu’nun siyasi hayatı bitmeli. resimleri her yerden toplatılsın. vatan hayini kolpacı vatandaşlıktan çıkarılsın. mal varlığı İstanbullulara dağıtılsın. 3 5 Yanıtla
  • Lenovo2021:
    Tam bir Dallas dizisine cevirdiniz Türkiye'yi. RTE intikamını aldı ama, ama keski Ankara'nın İstanbul'un eski belediye başkanlarına aynı şeyi yapasaydi... sadece görevden alınıp meclis den birilerini atadılar... suçlar aynı, onun için bu devir bitmesil lazım 23 senenin pisliğini 10 senede zor temizlenir 1 2 Yanıtla
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