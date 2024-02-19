Batan geminin 5. gününde dalgıçlar gemiye dalarak aramalara başladı - Son Dakika
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Batan geminin 5. gününde dalgıçlar gemiye dalarak aramalara başladı

Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A gemisinde kaybolan 5 mürettebatı arama çalışmaları 5. gününde de devam ediyor. Dalgıçlar sabah 08.45 itibariyle tekrardan dalış gerçekleştirerek arama çalışmalarına başladı. Mürettebatın yakınları ise umutlu bekleyişini sürdürüyor.

19.02.2024 11:50  Güncelleme: 11:53
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Batan geminin 5. gününde dalgıçlar gemiye dalarak aramalara başladı

BURSA - Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan Batuhan A isimli gemide kaybolan 5 mürettebatı arama çalışmaları 5. gününde de devam ediyor. Dalgıçlar sabah 08.45 itibariyle tekrardan dalış gerçekleştirerek arama çalışmalarına başladı.

5 gün önce Marmara Denizi'nin açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu. 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, 2 gün önce dalgıçlar tarafından gemide bulunmuştu. Batuhan A gemisindeki aramalar, 5. gününde sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte 573 personel ile yeniden havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları hız kazandı. Saat 08.45 itibariyle dalgıçlar suya dalış yaparak gemiyi aramaya başladı. Mürettebatın yakınları ise umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Batan geminin 5. gününde dalgıçlar gemiye dalarak aramalara başladı
Kaynak: İHA

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