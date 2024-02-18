Batık gemiye dalış yapıldı, mürettebat kamaraları böyle görüntülendi - Son Dakika
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Batık gemiye dalış yapıldı, mürettebat kamaraları böyle görüntülendi

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinin içi ve mürettebat kamaraları dalgıçlar tarafından görüntülendi. Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemideki arama çalışmaları sürüyor. Dalgıçlar, geminin enkazına inerek kamaralara yani kaldıkları odaya girdi ve su altı kamerasıyla kayıt aldı.

18.02.2024 21:04
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Batık gemiye dalış yapıldı, mürettebat kamaraları böyle görüntülendi

BURSA - İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinin içi ve mürettebat kamaraları dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemideki arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar, sabah erken saatlerinde dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar denizin altındaki köpekbalıklarına karşı ise, özel kafes sistemiyle dalış gerçekleştirdi. Gün içinden farklı aralıklarla dalan dalgıçlar en son 7. kez daldıklarında geminin enkazına inerek kamaralara yani kaldıkları odaya girdi.

Dalgıçların gemi içerisinde yaptığı aramalar ise su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Geminin kamaraları, kaptan köşkü ve diğer odaları görüntülendi. Ön keşif için lumbuzları kıran dalgıçlar, gemide mürettebatın kaldığı kısma kadar girdi.

Batık gemiye dalış yapıldı, mürettebat kamaraları böyle görüntülendi
Kaynak: İHA

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