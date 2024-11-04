Batman'da 10 Gün Yürüyüş ve Gösteri Yasaklandı - Son Dakika
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Batman'da 10 Gün Yürüyüş ve Gösteri Yasaklandı

Batman\'da 10 Gün Yürüyüş ve Gösteri Yasaklandı

Batman Valiliği, terör soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Vali Ekrem Canalp'ın Belediye Başkan Vekili olarak atanmasının ardından, il genelinde yürüyüş ve gösteri gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

04.11.2024 10:26  Güncelleme: 10:27
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Batman Valiliği; yürüyüş, gösteri, basın açıklaması gibi etkinliklerin 10 gün yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, hakkında yapılan terör soruşturma/kovuşturma neticesinde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp'ın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütüne müzahir kesimlerce il genelinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla her türlü kanunsuz eylem ve etkinliklerin düzenlenebileceği göz önünde bulundurularak; il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzelkişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki eylem/etkinlikler (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) ile ilimiz merkez ve dış ilçelerimizde (İl mülki sınırlar içerisinde) eylem/etkinlik düzenlemek, düzenlenebilecek olan eylem/etkinliğe destek vermek ve gelebilecek kişi ya da grupların ve araçların ilimiz sınırlarına girişlerinin ve çıkışlarının 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17. ve 19. maddelerine istinaden 04/11/2024 saat: 09.00'dan 13/11/2024 saat: 23.59'a kadar (10 gün) süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Batman ili coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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