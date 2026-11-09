Batman\'da 3 otomobil ile halk otobüsü çarpıştı, otomobil ikiye bölündü, 1 yaralı

Batman'da 3 otomobil ile halk otobüsü çarpıştı, otomobil ikiye bölündü, 1 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman-Diyarbakır yolu üzerindeki Eski Tekel Kavşağı'nda 3 otomobil ile bir belediye halk otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri ikiye bölünürken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Batman'da 3 otomobil ile bir belediye halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada otomobillerden biri ikiye bölündü.
Kaza, Batman- Diyarbakır yolu üzerindeki Eski Tekel Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 otomobil ile bir belediye halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri ikiye bölünürken, kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
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