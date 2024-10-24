Batman\'da 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da akaryakıt tankerinde 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hasankeyf yolu üzerinde durdurulan tankerde arama yapıldı. Aramada, 800 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN
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