Batman’da Aileler Arasında Kavga: 3 Yaralı, 4 Gözaltı

3.Sayfa

Batman'da iki aile arasında kavga: 3 yaralı, 4 gözaltı

BATMAN - Batman'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 3 kişi yaralanırken 4 kişi gözaltına alındı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü başlayan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.