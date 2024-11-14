Batman'da Anne, Oğlunu Terör Yandaşlarının Arasından Kurtardı - Son Dakika
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Batman'da Anne, Oğlunu Terör Yandaşlarının Arasından Kurtardı

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Batman'da sokak olaylarına karışan göstericiler arasında bir anne, oğlunu bulmak için sokaklarda arama yaparken terör yandaşlarının arasından çıkarıp güvenli bir yere götürdü. O anlar güvenlik kameraları ile kaydedildi.

14.11.2024 19:22  Güncelleme: 19:25
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Batman'da bir annenin oğlunu terör yandaşlarının arasından çekip aldığı anlar kameraya yansıdı

BATMAN - Batman'da sokak olaylarına karışan göstericiler arasında oğluna bulan anne, kolundan tutup eve götürdüğü anlar güvenlik kamerası ile kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine kayyum atanması sonucu kentte sokak olayları yaşandı. Akşam yemeğinden sonra oğlunu evde bulamayan bir kadın, oğlunun kentte devam eden terör olaylarına karışabileceği düşüncesiyle sokak sokak aramaya başladı.

Sokak aralarına girerek oğlunu arayan anne, uzun uğraşlar sonucu kent merkezindeki bir mahallede ateş yakarak ortalığı savaş alanına çevirmek isteyen terör örgütü PKK yandaşlarının arasında oğlunu buldu. Göstericiler arasında oğlunu gören anne, kolundan tutup göstericiler arasından çıkartıp eve götürdü. Annenin oğlunu terör örgütü yandaşlarının arasından çekip kurtardığı anlar sokaktaki güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi.

Batman\'da Anne, Oğlunu Terör Yandaşlarının Arasından Kurtardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Anne, Oğlunu Terör Yandaşlarının Arasından Kurtardı - Son Dakika

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