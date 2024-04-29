Batman'da Araba Soygunu: Sürücü Ayağından Vuruldu, Ziynet Eşyaları Çalındı - Son Dakika
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Batman'da Araba Soygunu: Sürücü Ayağından Vuruldu, Ziynet Eşyaları Çalındı

Batman\'da Araba Soygunu: Sürücü Ayağından Vuruldu, Ziynet Eşyaları Çalındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki aracı durduran kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, sürücüyü ayağından vurup araçtaki ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Olayın ardından sağlık ekipleri müdahale etti ve sürücü hastaneye sevk edildi. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

29.04.2024 23:47
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Batman'ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki aracı durduran kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, sürücüyü ayağından vurup araçtaki ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde ilçenin Yolağzı Mahallesi Midyat-Batman yolunda O.Ç. (30), kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobilin önü kesilerek ayağından silahla vuruldu. Şüpheliler, arabada bulunan ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. O.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Gercüş, Batman, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Araba Soygunu: Sürücü Ayağından Vuruldu, Ziynet Eşyaları Çalındı - Son Dakika

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