Batman'da Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

Batman'ın merkez Petrolkent Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 20 yaşındaki Azat Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 20 Mayıs'ta Petrolkent Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Azat Kaplan (20) ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Kaplan, yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN