Batman\'da bin 120 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

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Batman'da durdurulan bir otomobilde bin 120 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Hasankeyf-Batman karayolunda durdurulan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş bin 120 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN