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Batman'da Bisikletli Genç Tehlikeli Yolculuk Yaptı - Son Dakika
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Batman'da Bisikletli Genç Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Batman-Siirt çevre yolunda bir tırın dorsesine tutunarak giden bisikletli genç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde kilometrelerce giden genç, canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı.

17.12.2023 - 13:19,
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Seyir halindeki tıra tutunan bisikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

BATMAN - Batman'da tırın dorsesine tutunarak giden bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Batman- Siirt çevre yolunda bir tırın arkasına tutunarak giden bisikletli görenleri şaşkına çevirdi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde çevre yolunda seyir halinde olan tırın arkasında bisikletiyle ilerleyen genç, adeta canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. Bu şekilde kilometrelerce giden genç tehlikeli yolculuğu bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Batman\'da Bisikletli Genç Tehlikeli Yolculuk Yaptı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Bisikletli Genç Tehlikeli Yolculuk Yaptı - Son Dakika


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