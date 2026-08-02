Batman’da boş arazide çıkan yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Batman'da boş bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin arasında kalan hafif ticari araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Batırman mevkiinde meydana geldi. Boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak onlarca dönümlük alanı etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında alevlerin ortasında kalan ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ise tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.