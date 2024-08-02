Batman'da cezaevinde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

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Batman'ın Beşiri ilçesinde bulunan T tipi kapalı cezaevinde mahkumlar arasında yaşanan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Beşiri ilçesinde bulunan T tipi kapalı cezaevinde mahkumlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine cezaevine sağlık ekipleri sevk edilirken, infaz koruma memurları ve jandarma, olaya müdahale etti.

Yaralılar, Beşiri Devlet Hastanesi ve Batman'daki hastanelere sevk edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN