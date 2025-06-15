Batman'da Çöken Balkonda Can Kaybı 4 Oldu

Batman'da çöken balkonda can kaybı 4'e yükseldi

BATMAN - Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Atbağı köyünde üç katlı bir evin birinci katındaki balkonunun çökmesi sonucu meydana gelen olayda ölü sayısı 4'e yükseldi.

İlçenin Atbağı köyünde üç katlı evin birinci katındaki balkona ek yapılan kısmın çökmesi sonucu 9 kişi altında kalmıştı. Enkaz altında kalanlar, çevredekiler, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmıştı. Ağır yaralılardan Yaralılar Raman Yel'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. Fırat Tarhan (26), Faris Yel ve Mücahit Toy'un olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ahmet Veysel Yel (11), Veysel Karani Yel (15), Abdülkadir Yel (50), İbrahim Halil Yel ve ismi öğrenilmeyen bir kişi tedavileri devam ediyor.