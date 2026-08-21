Batman’da dereye düşen 8 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Batman'da İluh Deresi'ne düşerek yaralanan 8 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, İluh Deresi yatağında meydana geldi. Dengesini kaybederek dereye düşen 8 yaşındaki çocuğu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 7 metre derinliğindeki dereye merdiven sarkıtarak çocuğu güvenli bir şekilde kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.