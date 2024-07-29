Batman'da düğün çıkışı 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada 19 yaşındaki sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Batman'da düğün çıkışı 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada 19 yaşındaki sürücü gözaltına alındı

Batman'da düğün çıkışı meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan 19 yaşındaki sürücü gözaltına alındı. Sürücünün çeşitli trafik ihlalleri yaptığı ve plakasız araç kullandığı belirtildi.

29.07.2024 13:29
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4 kişinin öldüğü kazada 19 yaşındaki sürücü gözaltına alındı

BATMAN - Batman'da düğün çıkışı 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 19 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Batman- Siirt yolunda meydana gelen trafik kazasında olay yerine derhal sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerinin intikali sağlandığı, sürücü M.A.A. idaresindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari araç ile yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu ölümlü trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, kazaya karışan sürücünün kaza sonrasında aracını olay yeri yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna park ederek, başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim olduğu, Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen M. A. A.'nın jandarmadaki sorgusu sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan, M.A.A'nın plakasız araç kullandığı, çakarlı araç kullanma, hız limitini aşma ve zorunlu trafik sigortasız araç kullanma gibi farklı ihlallerden ceza yediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

trafik, Batman, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da düğün çıkışı 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada 19 yaşındaki sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da düğün çıkışı 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada 19 yaşındaki sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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