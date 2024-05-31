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Batman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BATMAN - Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde Yeniçağ Caddesi ile Zafer Caddesi'nin kesiştiği noktada 72 ABR 181 ve 72 T 0098 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, iki kişi hafif yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinden ilk müdahaleleri yapıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.