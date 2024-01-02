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Batman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Mehmet Ali Atılğan Köprülü Kavşağı'nda R.A. idaresindeki 06 DP 3870 plakalı otomobil ile E.A. idaresindeki 54 PB 456 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.