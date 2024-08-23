Batman'da köy yolunda otomobil kazası: Sürücü yaralandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde köy yolunda savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Dövecik köyü yolunda seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu. Kazada, yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN
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