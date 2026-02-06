Batman'da kuyumcu soygunu ardından esnaf kepenk kapattı - Son Dakika
Batman'da kuyumcu soygunu ardından esnaf kepenk kapattı

06.02.2026 14:57  Güncelleme: 15:00
Batman'da kar maskeli iki kişi kuyumcu dükkanına girerek 1 kiloya yakın altın çaldı. Olay sonrası kuymuncular, destek amaçlı iş yerlerini kapattı. Vali ve esnaf arasında güvenlik önlemleri üzerine görüşmeler yapıldı.

Batman'da kar maskeli 2 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen çalışanı darbedip, 1 kiloya yakın altını alarak kaçtı. Olay sonrası kentteki yaklaşık 220 kuyumcu esnafı öğlene kadar kepenk kapattı.

Olay, sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, bir iş yerine ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, iş yerine girerek vitrindeki altınların bir bölümünü aldı. Bu sırada kuyumcu çalışanı, soygunculara engel olmaya çalıştı. Şüpheliler, çalışanı darbederek aldıkları 1 kiloya yakın altınla kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcuda çalışma yaparken, soygunu duyan kuyumcu esnafı da iş yeri önünde toplandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay sonrasında kentteki kuyumcular yaşanan olay nedeniyle arkadaşlarına destek olmak amacıyla öğlene kadar kepenk kapattı. Batman Belediyesi önünde toplanan kuyumcular Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile görüşerek taleplerini iletti.

Silah ruhsatlarına el atılmasını isteyen Kuyumcu Faik Aytan, "Bugün sabah saatlerinde maalesef bir kuyumcu arkadaşımızın dükkanı soyuldu. Çok üzgünüz. Hepimiz destek için burada toplanmış bulunmaktayız. Dükkanlarımız kapalıdır. Destek için belediyenin önündeyiz. Vali beyden tek bir isteğimiz var. Silah ruhsatlarımıza acilen el atmasını istiyoruz" dedi.

İş yerini kapatan Kuyumcu Yahya Şebay ise "Bu olayı kınıyoruz. Arkadaşımıza da geçmiş olsun diyoruz. Rabbim sabırlar versin. Bugün olan olaydan dolayı üzgünüz. Arkadaşımıza destek amaçlı dükkanlarımızı kapattık. Cuma namazından sonra dükkanları açacağız. Esnafımızın yüzde 99'u kapattı bugün. Herkes destek çıktı. Bir daha böyle bir olayın olmaması için valimizle beraber bir tedbir alacağız inşallah" dedi.

Belediye önündeki kuyumcular ile görüşen Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, "Şehirler söz konusu olduğu zaman Türkiye'de 81 vilayet var. 81 vilayetin içerisinde aynen burada olduğu gibi mala karşı işlenmiş suçlar söz konusu olduğu zaman bu şekildeki asayiş olaylarında 81 vilayetin içerisinde en az 100 bin kişiye düşen olay sayısının olduğu il Batman. Bunu neyle inşa ettik? Beraberce inşa ettik. Hepimiz bu şekilde çalıştık, çabaladık, uğraştık, didindik ve güvenli şehir Batman'ı inşa ettik. Ama bu şu anlama gelmiyor. Sıfır olay, sıfır asayiş olayı, öyle değil. En azı bizde ama bizde de oluyor ama olduğu zaman mesele nedir? Olduğu zaman onun faillerini yakalayabilmektir. Onların gereğini yapabilmektir. İnşallah yakın zamanda güzel haberi paylaşacağız sizinle" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Batman, Suç, Son Dakika

