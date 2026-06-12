Batman'da Park Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Park Halindeki Araçta Yangın

Batman\'da Park Halindeki Araçta Yangın
12.06.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, inceleme başlatıldı.

Batman'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Meydan Mahallesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki araç ve yapılara sıçramadan söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Batman, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Park Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı

11:38
Sağanak yağmur da durduramadı Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
Sağanak yağmur da durduramadı! Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
11:27
Edson Alvarez Dünya Kupası’nda ortaya çıktı
Edson Alvarez Dünya Kupası'nda ortaya çıktı
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:44:26. #7.12#
SON DAKİKA: Batman'da Park Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.