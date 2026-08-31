Batman'da Sauna Yangını: 4 Kişi Gözaltında
Batman'da spor salonundaki yangında 3 kadın hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı.
Batman'da bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan ve 3 kadının hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında işletme sahibi ve çalışanların da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Yangın, Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunun sauna bölümünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırılırken, 3 kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında spor salonunun işletme sahibi ile çalışanların da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme devam ediyor.
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