Batman\'da Şiddetli Yağış Sonrası Çilek Bahçesi Sular Altında Kaldı

Çorum Alaca'da Cip, Otomobille Çarpışarak Bahçeye Girdi

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, bir cip ile otomobil çarpıştıktan sonra cip savrularak bir bahçeye girdi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, her iki araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.