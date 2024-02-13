Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Batman\'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığını önlemek amacıyla yapılan operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli silahlar, uyuşturucu madde ve silah tamiratında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

13.02.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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Batman'da silah kaçakçılığı nedeniyle düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığın önlenmesi amacıyla silah ticareti ve imalatı yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 1 harp tüfeği olarak tabir edilen uzun namlulu tüfek, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 18 şarjör, 2 kilo 110 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 95 adet ucu açık namlu, 18 adet namlusu kesilmiş kurusıkı tabanca gövdesi ve çok sayıda silah aksamı ile silah tamirat ve tadilatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

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