Batman\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Gözaltı

Batman'da bir iş merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan baba ve oğul, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Meydan Mahallesi'ndeki bir plazanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sait Beştaş (46) ile A.B. ve oğlu S.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ateşlenen silahtan çıkan mermiler Beştaş'a isabet etti. Ağır yaralanan Beştaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beştaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay ardından kaçan cinayet zanlısı baba A.B. ve oğlu S.B., polis ekiplerinin çalışması sonucu olayda kullanılan silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN