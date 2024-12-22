Batman\'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Petrol Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada S.T. (26), ve Y.K. (27) isimli 2 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN