Batman\'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Batman'da yol çalışması yapılan bölgede iki tırın kafa kafaya çarpışması 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Batman merkez Samanyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol çalışması nedeniyle tek yönlü hale getirilen yolda tuğla yüklü 02 AJ 577 plakalı tır ile karşı yönden gelen ve plakası henüz belirlenemeyen tır çarpıştı. Kazada tuğla yüklü tırın yabancı uyruklu şoförü Aber Niazi (40) hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Niazi'nin cansız bedeni morga götürüldü.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - BATMAN