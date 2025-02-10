Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Batman'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde pikap ile bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Özler köyü yolunda Mehmet Emin S.idaresindeki 47 AJ 080 plakalı pikap ile Mehmet Şirin K.idaresindeki 50 DE 096 plakalı otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından ağır yaralanan Mehmet Şirin Kaçmaz, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.