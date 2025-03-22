Batman\'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Batman- Hasankeyf karayolunda meydana gelen trafik kazasında, 28 yaşındaki Nasser Almansouri'nin kullandığı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Araç, takla attıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza Batman Hasankeyf karayolunda meydana geldi. 28 yaşındaki Nasser Almansouri'nin kullandığı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BATMAN