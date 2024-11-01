Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Batman'da bir otomobilde yapılan aramada 2 kilo 40 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Polis ekiplerinin şüphelendikleri otomobili durdurup yaptığı aramada, 2 kilo 40 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Y., S.G. ve E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - BATMAN