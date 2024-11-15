Batman'da polis ekiplerinin arama yaptığı bir tırda 8 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Batman- Diyarbakır karayolu üzerinde bir tır durdurularak arandı. Narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada 8 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu skunk, ele geçirildi. Gözaltına altına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 8.25 Kg Ele Geçirildi - Son Dakika
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