Batman’da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın kontrol altına alındı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Şahinli köyü Aydınlık Göçbeyli mezrası kırsalında çıkan yangın, ekiplerin koordineli müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Batman Orman İşletme Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yangın Sason Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında çıktı. Yangının büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangına müdahalede Batman Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder ve orman yangın işçileri görev aldı. Ayrıca Sason Belediyesine ait 1 itfaiye aracı, Sason İlçe Özel İdaresine ait 1 sulama tankeri ve 1 JCB iş makinesi, Batman Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ile Sason İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek verdi. Bölge halkının da katıldığı çalışmalar neticesi yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.