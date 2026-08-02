Batman’da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman’da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın kontrol altına alındı

Batman’da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın kontrol altına alındı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Şahinli köyü Aydınlık Göçbeyli mezrası kırsalında çıkan yangın, ekiplerin koordineli müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Şahinli köyü Aydınlık Göçbeyli mezrası kırsalında çıkan yangın, ekiplerin koordineli müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Batman Orman İşletme Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yangın Sason Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında çıktı. Yangının büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangına müdahalede Batman Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder ve orman yangın işçileri görev aldı. Ayrıca Sason Belediyesine ait 1 itfaiye aracı, Sason İlçe Özel İdaresine ait 1 sulama tankeri ve 1 JCB iş makinesi, Batman Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ile Sason İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek verdi. Bölge halkının da katıldığı çalışmalar neticesi yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Göçbeyli, Batman, Sason, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman’da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
Değirmendere Viyadüğü’nde Çalışmalar Sürüyor Değirmendere Viyadüğü'nde Çalışmalar Sürüyor
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor
Binlerce kilometre uzaktan gelip İstanbul’un kabusu oldular Binlerce kilometre uzaktan gelip İstanbul’un kabusu oldular
Kanalizasyon kapağındaki ’klozetli önlem’ şaşırttı Kanalizasyon kapağındaki ’klozetli önlem’ şaşırttı

22:04
Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı
Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı
21:20
Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi
Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi
20:19
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
19:56
Süleyman Soylu’dan güvenlik açıklaması: Türkiye’nin iç tehdidi olamaz, hepsi dış kaynaklı
Süleyman Soylu’dan güvenlik açıklaması: Türkiye'nin iç tehdidi olamaz, hepsi dış kaynaklı
19:50
İtalya’dan İstanbul’a doğru ilerleyen Rusya’nın “gölge filosuna“ ait petrol tankerine operasyon
İtalya’dan İstanbul'a doğru ilerleyen Rusya’nın "gölge filosuna" ait petrol tankerine operasyon
19:01
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 23:01:24. #7.13#
SON DAKİKA: Batman’da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.